Limbiate: spacciatore arrestato in flagranza a Città Satellite (Di lunedì 3 febbraio 2020) I carabinieri di Desio hanno arrestato a Limbiate uno spacciatore di droga di origini marocchine di 36 anni colto sul fatto, mentre spacciava a due clienti in zona Città Satellite. Le manette sono scattate nel pomeriggio di domenica. Il giovane è stato sorpreso mentre stava vendendo droga ad alcuni clienti: un 27enne di Rho e un 52enne di Cesate. L’arresto è avvenuto nella zona di Città Satellite, all’interno del Parco delle Groane, non lontano dai confini con Solaro e Cesate I carabinieri hanno pedinato lo spacciatore. su Il Notiziario. ilnotiziario

