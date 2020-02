Joker, il Principe William a Joaquin Phoenix: "Mi avevano messo in guardia sul film" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Principe William, al termine dei BAFTA 2020, ha incontrato i vincitori e svelato a Joaquin Phoenix la sua esperienza con il film Joker. Joaquin Phoenix ha conquistato ieri il BAFTA 2020 come Miglior Attore Protagonista e il Principe William, al termine della cerimonia, gli ha fatto i propri complimenti per la performance in Joker, svelando inoltre di aver avuto qualche iniziale difficoltà nel vedere il film. L'erede al trono britannico, presidente della British Film Academy, ha infatti rivelato all'interprete di Arthur Fleck che lo avevano avvisato della possibilità che causasse degli incubi. Il Principe William, dopo aver dichiarato che era un vero piacere incontrarlo, ha quindi raccontato a Joaquin Phoenix: "Ho assolutamente amato Joker, è un film fantastico! Ho rimandato più volte la ... movieplayer

