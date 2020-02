Ischia, investito e ucciso fuori casa sua: è caccia al pirata della strada (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso appena uscito di casa da un’automobile: il guidatore non si è fermato dopo l’impatto ed è scappato via. Carabinieri a caccia del pirata della strada: sequestrata la salma dell’uomo, accertamenti in corso su una vettura gravemente danneggiata e sulle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Un uomo è stato investito ed ucciso ad Ischia nelle prime ore della mattinata di, domenica 2 febbraio. L’investimento, risultato fatale per la vittima, è avvenuto poco dopo le sette, in località Fango, nei pressi di Lacco Ameno: l’uomo, di sessant’anni, era appena uscito di casa quando è arrivata un’automobile che lo ha travolto in pieno. Il guidatore si è poi dato alla fuga, senza neppure prestare soccorso alla vittima, morta praticamente sul colpo. Inutile la corsa sul posto da parte dei sanitari del 118, che ne ... limemagazine.eu

