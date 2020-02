Infortunio Handanovic: il portiere rischia un mese di stop. Le ultime (Di lunedì 3 febbraio 2020) Infortunio Handanovic: il portiere nerazzurro rischia quasi un mese di stop ma si proverà a recuperarlo per il derby Tutta l’Inter tiene il fiato sospeso per l’Infortunio di Samir Handanovic. Lo sloveno ha dato forfait ad Udine per l’Infortunio alla mano rimediato nel weekend e, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe rimanere fuori per quasi un mese. Le prossime ore saranno decisive, ma intanto iniziano a farsi largo ipotesi sulla data del rientro. Conte si augura di poter riavere Handanovic addirittura per il derby di domenica prossima, anche se i tempi appaiono troppo stretti e il calendario è fitto. Una cosa è certa. I nerazzurri non interverranno sul mercato dei portieri svincolati (Viviano e Curci) e daranno piena fiducia a Padelli. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

