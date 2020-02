Il significato di Non succederà più, il successo di Claudia Mori fuori gara a Sanremo 1982 (Di lunedì 3 febbraio 2020) A Sanremo 1982 Claudia Mori presentava, fuori gara e nel corso dell'ultima serata, la sua hit "Non succederà più", una canzone entrata a far parte della storia della kermesse. Nel corso della serata duetti del giovedì di Sanremo 2020 Elettra Lamborghini e Myss Keta omaggiano Claudia Mori cantando questa canzone, in occasione della settantesima edizione del Festival. fanpage

pietroraffa : Vito #Crimi, oggi, non riusciva a ricordare il significato di una delle #5stelle. Un esordio col botto! - forza_italia : Il nuovo leader dei Cinque Stelle non ricorda nemmeno il significato del loro nome... - occhioallospot : @caprowsky Sarebbe privo di significato se non fosse per gli occhi e le menti di chi legge e vede. ?? -