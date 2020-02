Gianandrea Ferrajoli a capo della commissione Ricerca e Sviluppo di ALIS (Di lunedì 3 febbraio 2020) Gianandrea Ferrajoli è nominato presidente della commissione Ricerca, Sviluppo e Startup del consiglio direttivo di ALIS, associazione logistica dell’intermodalità sostenibile. Grazie alla sua visione imprenditoriale come ceo di Mecar e alla sua attività istituzionale come coordinatore nazionale di Federauto Trucks, Ferrajoli ha ricevuto l’incarico di presiedere la commissione di Ricerca e Sviluppo su tre aree oggi cruciali per il settore dei trasporti e della logistica: la sostenibilità ambientale, l’innovazione e le startup ad alto valore tecnologico. Dopo appena un mese dal suo ingresso in ALIS, Ferrajoli è stato insignito di questa importante carica su indicazione del presidente dell’associazione, Guido Grimaldi, con cui lavorerà a stretto contatto per identificare le migliori soluzioni utili allo Sviluppo dell’innovazione e alla sostenibilità ambientale, generando un impatto ... ildenaro

Gianandrea Ferrajoli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gianandrea Ferrajoli