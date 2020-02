Galapagos, una spedizione scientifica trova una tartaruga ritenuta estinta (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una spedizione scientifica ha scoperto nell'arcipelago delle Galapagos una tartaruga imparentata con specie estinta fra le quali quella del famoso esemplare Giorgio il Solitario, morto senza discendenti. I ricercatori hanno trovato sull'isola Isabela, nei pressi del vulcano Wolf, il più grande dell'arcipelago, 30 testuggini giganti in parte discendenti da due specie estinte. Il Parco nazionale delle Galapagos e Galapagos Conservancy hanno annunciato che la giovane femmina ha una linea di discendenza diretta dalla Chelonoidis abingdonii, una specie dell'isola Pinta, il cui ultimo esemplare Lonesome George é morto nel giugno del 2012 a un'età di oltre 100 anni. Altri 11 maschi e 18 femmine sono legate al lignaggio della Chelonoidis niger, tartaruga gigante dell'isola Floreana. Secondo le ipotesi, pirati e balenieri avevano trasportato le ... gqitalia

