FORMAZIONI Sampdoria Napoli: Gattuso lancia Elmas e Lobotka. Tonelli dal 1′ (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Sampdoria Napoli Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria-Napoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/2020. Sampdoria (4-3-3) – Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri. Napoli (4-3-3) – Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso. calcionews24

Salvato95551627 : RT @GoalItalia: Le formazioni ufficiali di #SampdoriaNapoli: confermato Meret, Lobotka titolare ?? - GoalItalia : Le formazioni ufficiali di #SampdoriaNapoli: confermato Meret, Lobotka titolare ?? - mainsport_it : La #Sampdoria di Claudio #ranieri sfida il #Napoli di Gennaro #Gattuso nella ventiduesima giornata di #SerieA . Sco… -