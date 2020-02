Fire Emblem Heroes sta per ricevere un abbonamento mensile da 9,49 dollari (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fire Emblem Heroes è l'ultimo gioco di Nintendo per dispositivi mobile ad ottenere un abbonamento premium, a seguito dell'introduzione di schemi simili in Animal Crossing: Pocket Camp e Mario Kart Tour.Il Feh Pass avrà un costo di $ 9,49 al mese e offrirà una gamma di cosmetici esclusivi e utili funzionalità che cambieranno il gameplay. Verrà lanciato insieme al prossimo aggiornamento del gioco questa settimana, il 5 febbraio.Iscrivendovi otterrete Resplendent Heroes, ovvero nuovi costumi per personaggi esistenti un buff di +2 per tutte le statistiche. Due saranno distribuiti in ogni periodo di abbonamento, il 10 e il 25 di ogni mese.Leggi altro... eurogamer

