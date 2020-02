Fast & Furious 9: il nuovo teaser tutto azione con John Cena (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il secondo teaser per Fast & Furious 9 mette da parte John Cena, il fratello a sorpresa di Dom, e si concentra sull'azione. Tra i trailer e le anticipazioni andate in onda durante il 54° Super Bowl, fa capolino il nuovo teaser di Fast & Furious 9, in cui John Cena interpreta Jakob, l'inatteso fratello criminale del protagonista Dom, ovvero Vin Diesel, come rivelato in una precedente clip dal film. Invece di approfondire la relazione problematica all'interno della famiglia Toretto, le immagini inedite sono un concentrato di azione e stunt spettacolari, l'ideale per il pubblico pieno di adrenalina della partita. Nel nuovo promo di Fast & Furious 9 - The Fast Saga viene rivelata agli spettatori l'esistenza di Jakob Toretto, fratello di Dom ... movieplayer

