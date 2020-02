Cosa mangiare dopo un allenamento? (Di lunedì 3 febbraio 2020) SalmoneUovaRiso neroYogurt alla fruttaNoci e semiFrullatoAcqua ed elettrolitiAvete fatto due ore di allenamento intensivo, ora dopo la doccia siete affamate come dei lupi e credete di poter mangiare tutto ciò che vi capita a tiro, giusto? Non proprio. Ciò che mangiate dopo un allenamento deve soddisfare determinati parametri nutrizionali, per trarre profitto dal movimento fatto, aiutare i muscoli a rinforzarsi, riparare le cellule e ridurre la fatica. «Subito dopo l’esercizio fisico, il corpo è più reattivo nel consumare i carboidrati e nel promuovere la riparazione e la crescita muscolare – commenta la personal trainer e nutrizionista McKenzie Flinchum – L’alimentazione post-allenamento dovrebbe essere ricca di carboidrati per ricostituire le riserve di carburante muscolare, contenere proteine magre per promuovere la riparazione muscolare e includere liquidi ed ... vanityfair

