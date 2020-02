Coronavirus, il prof del salernitano Benvenuto svela: “Domenico è un talento” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – La notizia in poche ore ha fatto il giro del web. Domenico Benvenuto, ricercatore originario di Montecorvino Rovella, ha mappato il genoma del Coronavirus ricostruendone scientificamente la struttura. Anteprima24 ha intervistato il professor Massimo Ciccozzi, a capo dell’equipe di cui Benvenuto fa parte presso il campus biomedico di Roma. professore Massimo Ciccozzi, come avete fatto ad isolare il genoma del Coronavirus? “I cinesi hanno pubblicato su internet tulle le sequenze del virus dei loro pazienti. Con Domenico Benvenuto ed il mio gruppo abbiamo attinto a quel grande data base – fruibile da tutta la comunità scientifica – ed inserito i dati in un computer. Attraverso algoritmi matematici e statistici siamo riusciti a capire come si comporta nel tempo, quanto è aggressivo, come cambia. E abbiamo capito anche ... anteprima24

