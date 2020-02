Coronavirus, completato l’ospedale di Wuhan costruito in tempi da record: 10 giorni di lavoro in timelapse (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo dieci giorni d’intenso lavoro, trasmesso in diretta sui social, il primo ospedale speciale di Wuhan, il Huoshenshan (“Montagna del dio fuoco”), è stato completato e domani comincerà la sua lotta contro il Coronavirus. La struttura, realizzata in tempi record nella capitale dell’ Hubei, è stata fortemente caldeggiata dal presidente Xi Jinping ed è destinata a divenire il simbolo della lotta all’epidemia che ha causato 305 vittime e che sta mettendo in forte difficoltà un intero Paese, costretto a rallentare se non a fermarsi L'articolo Coronavirus, completato l’ospedale di Wuhan costruito in tempi da record: 10 giorni di lavoro in timelapse proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

