Coronavirus | 361 morti e 17 205 contagi complessivi | più vittime della SARS | “quasi

La Cina ha registrato ieri 57 nuovi decessi legati al Coronavirus di Wuhan, che fanno salire il totale a 361: gli ultimi aggiornamenti forniti dalla Commissione sanitaria nazionale segnalano inoltre 2.296 nuovi contagi accertati, con 17.205 casi complessivi. I casi sospetti sono 21.558, mentre le guarigioni sono 475. I 361 decessi superano dunque quelli causati dalla Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) che nel 2002-03 furono 349, secondo i numeri ufficiali dell'OMS. I contagi totali del Coronavirus sono oltre il triplo dei 5.327 della SARS. "E' molto, molto trasmissibile, e quasi certamente sarà una pandemia", ha dichiarato Anthony Fauci, direttore dell'istituto americano per le allergie e le malattie infettive. Gli scienziati, riporta il New York Times, non sanno ancora quanto letale sia il Coronavirus che si sta diffondendo più come ...

