Almanacco del 03-02-2020 ore 07:30 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Almanacco del giorno inizia una nuova settimana anche un nuovo mese se vogliamo lunedì 3 febbraio Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda San Biagio martire e vescovo di Sebaste in latino blasius era già testato come cognome nel terzo secolo avanti Cristo deriva Certamente da balbuziente grazie ad alcuni Santi il cui culto Popolare si sviluppa in tra le prime comunità cristiane ti apprezzo diffuso in tutta Italia è un intellettuale il saggio Cerca di superare i suoi difetti naturali come la fretta è la potenza facendo meditazione ascoltando molta musica classica anche se si innamora di molte donne porta avanti solo la relazione con quella che gli procura fortuna guadagni riconoscimento sociale Cercavincere gli altri delle idee per allacciare amicizie riuscire simpatico usa fare molti complimenti sull’aspetto fisico di chi vuole ingraziarsi facciamo tantissimi auguri a ... romadailynews

