Voli intermedi e falle nella sicurezza: così ha aggirato i controlli sul coronavirus (Di domenica 2 febbraio 2020) Federico Garau L'ingegner Andreozzi ha potuto verificare in prima persona tutti i limiti nei controlli preventivi alle frontiere: "Per scrupolo mi sono messo in quarantena da solo" Alcune preoccupanti falle nel sistema di sicurezza che dovrebbe proteggere i confini nazionali dal pericolo di una potenziale diffusione del coronavirus sono state rivelate da un nostro connazionale, come rivelato da "La Nazione", che le ha potute verificare in prima persona, organizzandosi autonomamente anche per proteggere i propri familiari che lo aspettavano a casa. Marco Andreozzi, ingegnere di professione, lavora infatti proprio in Cina, e da lì si è spostato in aereo per fare ritorno a casa. Il blocco dei Voli diretti non gli ha impedito comunque di rimpatriare, anche per la necessità di fare una tappa intermedia in Israele sempre per motivi connessi alla sua professione. E proprio grazie ... ilgiornale

CaterinAdeps : Bisogna cotrollare i voli che provengono da scali intermedi!!!! @robersperanza - ___________Luca : @mariopaps @GermanoDottori Originario divieto includeva anche 'voli con scali intermedi ma partiti dai territori ci… - morena_bonezzi : RT @___________Luca: @RadioSavana Gli ultimi voli, anche con scali intermedi, da Shanghai, Hangzhou, Chongqing, Guangzhou e Pechino che era… -