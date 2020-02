Una mobilitazione femminista in Cile (Di domenica 2 febbraio 2020) La consulta che avrà luogo in Cile il prossimo 26 aprile, per decidere se incamminarsi verso un processo costituente, conterà con una formazione di dichiarata matrice femminista. Il partito Alternativa femminista si è registrato al servizio elettorale e, forte della mobilitazione delle donne durante l’esplosione sociale del 17 ottobre contro le politiche governative, è pronto a raccogliere le dieci mila firme necessarie per essere ammesso alla competizione per la designazione dei membri incaricati della stesura della carta magna. L’attuale costituzione è del 1980 ed è stata ereditata dalla dittatura. I Cileni dovranno anche stabilire se incaricare una commissione mista di parlamentari attivi e altri membri eletti – opzione caldeggiata dalla coalizione di governo – o se creare un’assemblea con soli membri eletti per il compito specifico, un’opzione richiesta dalla ... it.insideover

