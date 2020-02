Traffico Roma del 02-02-2020 ore 14:30 (Di domenica 2 febbraio 2020) Traffico IN CODA SU VIA FLAMINIA, SI TRATTA DI UN INCIDENTE, IN CORRISPONDENZA DI VIA DI GROTTAROSSA, FILE DAL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE TOR DI QUINTO. CODE A TRATTI LUNGO LA VIA CASSIA, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA VIA SALARIA E LO STADIO OLIMPICO, VERSO QUEST’ULTIMO, DOVE ALLE 15 SI SVOLGERÀ L’INCOLTRO DI CALCIO ” LAZIO – SPAL”. RICORDIAMO CHE È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA TRANVIARIA, 2, IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO. DISPONIBILI ANCHE QUATTORDICI LINEE DI BUS IN ARRIVO DA DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ. DOMANI LUNEDÌ 3 FEBBRAIO INDETTO DA ATAC UNO SCIOPERO DI 24 ORE CHE RIGUARDERÀ BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E LE FERROVIE Roma LIDO, Roma CIVITACASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE. GARANTITE LE FASCE DI GARANZIA DA INIZIO SERVIZIO ALLE 8.30 E DALLE 17 ALLE ... romadailynews

