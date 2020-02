Se nel 1111 avessero avuto i social, ci sarebbe stata lo stesso tutta questa euforia per la data palindroma? (Di domenica 2 febbraio 2020) Da giorni, nei meme sui social network non si vede altro. Le bacheche sembrano le stesse: articolo sul coronavirus, bufala sul coronavirus, il risultato della propria squadra di calcio, un messaggio o una diretta di Matteo Salvini e un meme sulla data palindroma 02/02/2020. Oggi, giorno della candelora, il calendario ci combina un bello scherzetto, mettendo in fila una sequenza di numeri davvero interessante. LEGGI ANCHE > Il millennium bug del 2015 che potrebbe togliere internet a 40 milioni di utenti Data palindroma: cosa significa La data palindroma significa che la si può leggere indifferentemente da sinistra a destra e da destra a sinistra. Come ha ricordato Stefano Bartezzaghi, anche negli Stati Uniti, dove l’anno viene messo in testa, il risultato è lo stesso. Quindi, una vastissima porzione di mondo (non nei Paesi islamici, ad esempio, dove l’anno si calcola a ... giornalettismo

