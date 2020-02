Sarri: «Contatto Ceccherini-Bentancur? In velocità mi sembrava rigore» – VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Maurizio Sarri non vuole dare adito alle polemiche dopo la vittoria contro la Fiorentina: ecco le sue parole sull’episodio Ceccherini-Bentancur – VIDEO Maurizio Sarri, in conferenza stampa, non ha voluto dare adito alle polemiche nel post gara, alimentate da Rocco Commisso sull’arbitraggio di Pasqua, soprattutto in occasione del secondo rigore. rigore – «Visto in velocità il secondo era rigore, poi l’arbitro lo ha rivisto e lo ha dato. Non voglio entrare in polemica con il presidente, mi interessano più i numeri che sono stati espressi in campo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

