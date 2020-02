Renzi rassicura Conte: “Vogliamo che il governo vada avanti” (Di domenica 2 febbraio 2020) Si è aperta ieri a Roma la due giorni di riunione della prima assemblea nazionale di Italia Viva, la forza politica creata da Matteo Renzi che ha determinato la scissione del Pd. Inizio con l'inno di Mameli e un video per raccontare il luogo scelto per l'evento: lo studio 10 di Cinecittà. Luciano Nobili che ha aperto i lavori ha sottolineato l'importanza di questo luogo come simbolo del riscatto della città , omaggio a Fellini che proprio in questo studio giro il suo ultimo film 'la voce della Luna". E ha attaccato l'amministrazione di Virginia Raggi. "Italia viva ha un'ambizione più grande, immaginare, prevedere il percorso dei prossimi anni dettando l'agenda e facendo si che finalmente non rincorriamo i populisti ma ci facciamo noi promotori dell'agenda per l'Italia" ha detto Matteo Renzi, secondo cui, ormai "i politici sono diventati commentatori". E ha tracciato la rotta: "Primo ... ilfogliettone

ilfogliettone : Renzi rassicura Conte: 'Vogliamo che il governo vada avanti' - - pelias01 : RT @lauranaka: #EmiliaRomagna : commento @wolfpiccoli che invita a non sottovalutare #Salvini. BTP rimangono ostaggio di un governo debole.… - wolfpiccoli : RT @lauranaka: #EmiliaRomagna : commento @wolfpiccoli che invita a non sottovalutare #Salvini. BTP rimangono ostaggio di un governo debole.… -