PAGELLE Lecce Torino | TOP e FLOP del match VOTI

Verona-Lecce 3-0 - la squadra di Juric non conosce sconfitta : le PAGELLE - Pessina e Veloso sugli scudi : Verona-Lecce – Il Verona vince 3-0 contro il Lecce e continua a stupire e a sognare l’Europa. Partita equilibrata in avvio, poi il Verona prende il sopravvento. Vantaggio della squadra di Juric con il colpo di testa di Dawidowicz (al primo gol in Serie A) su calcio d’angolo di Miguel Veloso. Da segnalare l’infortunio del portiere del Lecce Gabriel. Poco dopo la mezz’ora il raddoppio di Pessina, sempre di ...

PAGELLE Verona Lecce : TOP e FLOP dopo il primo tempo VOTI : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Verona Lecce Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Hellas Verona e Lecce, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Veloso FLOP: Rispoli VOTI Verona (3-4-1-2): Silvestri 6; Rrahmani 6.5, Kumbulla 6, Dawidowicz 6.5; Faraoni 6, Amrabat 5.5, Veloso 8, Lazovic 7.5, Pessina 7, Verre 6, Di Carmine 5.5. All. ...

Serie A - PAGELLE di Lecce-Inter : Petriccione che lavoro! Lukaku male : Un'Inter poco brillante sbatte su un Lecce organizzato. Al Via del Mare finisce 1-1 con i gol di Bastoni e Mancosu. Ora la Juve può allungare a +4.

PAGELLE Lecce Inter : Candreva disastroso - Lucioni insuperabile : I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lecce Inter Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lecce e Inter, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Lucioni FLOP: Candreva VOTI Lecce: Gabriel 7; Rossettini 6, Lucioni 7, Dell’Orco 5.5; Rispoli 6 (75′ Falco sv), Deiola 5.5, Petriccione 6.5, Donati 5.5; Mancosu 7 (81′ Meccariello sv); ...

Il Lecce ferma le grandi - dopo la Juventus pareggio anche per l’Inter : Mancosu riprende Bastoni - le PAGELLE : Lecce-Inter – Il Lecce ferma anche l’Inter. dopo il pareggio della Juventus, al Via del Mare impatta anche la squadra di Conte. Partita godibile nel primo tempo con ribaltamenti di fronte continui e diverse occasioni. La più grande è per l’Inter con Brozovic, il destro del croato si stampa sul palo a Gabriel battuto. Da segnalare un gol annullato a Lukaku, due interventi ai limiti del cartellino rosso da parte di Donati e ...

LIVE Lecce-Inter 1-1 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : Mancosu risponde a Bastoni - pareggio per i nerazzurri. PAGELLE e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO highlights GOL Lecce-Inter 1-1 17.07 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: LECCE (3-5-2): Gabriel 7; Lucioni 6.5, Rossettini 6.5, Dell’Orco 6; Donati 6, Deiola 5.5, Petriccione 7, Mancosu 7.5 (83′ Meccariello 6), Rispoli 6 (76′ Falco 5.5); Lapadula 5.5 (62′ Majer 6.5), Babacar 6. All. LIVErani 7. INTER (3-5-2): Handanovic 6; Godin 6 ...

PAGELLE Parma Lecce 2-0 : Inglese flop - Kucka motorino e Lapadula sprecone VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Parma Lecce Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Parma e Lecce, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Iacoponi flop: Inglese VOTI Parma (4-3-3): Sepe 6; Darmian 6, Iacoponi 7, Bruno Alves 6, Gagliolo 6,5; Grassi 6 (76′ Scozzarella SV), Hernani 5,5 (84′ Gervinho SV), Kucka 6,5; Kurtic 5,5, ...

Iacoponi apre - Cornelius chiude : il Parma supera il Lecce e sogna - le PAGELLE di CalcioWeb : Parma-Lecce – E’ andata in archivio la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontare Parma e Lecce che hanno dato vita ad una partita importante per la classifica di entrambe. La squadra di D’Aversa torna al successo dopo due partite, importante scatto verso le zone alte della classifica, situazione invece sempre più delicata per gli uomini di Liverani, serve un cambio di passo per evitare ...

