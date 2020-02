Milan-Verona 1-1, senza Ibra non arriva la vittoria. L’Atalanta frena col Genoa (2-2), la Lazio riparte e travolge la Spal: 5-1 (Di domenica 2 febbraio 2020) Mezzo passo falso per il Milan che non va oltre il pareggio per 1-1 in casa contro il Verona mancando la quarta vittoria di fila. Al vantaggio gialloblu con Faraoni replica Calhanoglu. I rossoneri pagano l’assenza dell’influenzato Ibrahimovic e non raccolgono 3 punti nonostante i veneti fossero in dieci dal 68′ per l’espulsione di Amrabat. Punti che sarebbero stati preziosi, visto che L’Atalanta spreca un’occasione e pareggia per 2-2 in casa contro il Genoa. In classifica il Milan aggancia al sesto posto Parma e Cagliari a quota 32, mentre il Verona è nono insieme al Bologna con due punti in meno. Con il punto conquistato al Gewiss Stadium i ragazzi di Gasperini salgono a 39 punti, proprio come la Roma che tra due settimane è attesa a Bergamo. La Lazio si lascia invece alle spalle il mezzo passo falso nel derby di domenica scorsa e travolge all’Olimpico per 5-1 la Spal ... ilfattoquotidiano

AntoVitiello : Milan in ritiro alla vigilia della sfida al Verona. Le immagini dei giocatori che arrivano in hotel @MilanNewsit… - AntoVitiello : Convocati #Milan per la sfida al Verona: assenti #Ibrahimovic #Kjaer #Krunic + Bennacer (squalifica) Prima convocaz… - GoalItalia : Anche un affaticamento a un polpaccio per Ibrahimovic, che dovrebbe saltare Milan-Verona ? -