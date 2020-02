“Ha volutamente ignorato l’emergenza sanitaria”. Salvini va a processo (Di domenica 2 febbraio 2020) L’ex ministro Matteo Salvini, nell’agosto 2019, ha “volutamente ignorato l’emergenza sanitaria” a bordo della nave Open Arms della ong spagnola. Il tribunale dei ministri di Palermo lo manda a processo. Nuovo colpo contro Salvini. La giurisprudenza è nemica del leader leghista. “Il decreto sicurezza bis non può essere applicato a navi che soccorrono naufraghi perché … L'articolo “Ha volutamente ignorato l’emergenza sanitaria”. Salvini va a processo proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

IlConte50919IT : @andre62eu @GiancarloDeRisi L'orizzonte volutamente ristretto di voi destrorsi: ricordarsi che il vostro capitano d… - uburoi1 : Fuori dai denti qualche suggeritore nn ha fritto le sardine ma ha fottuto volutamente la loro narrazione che ora è… - CriptovaluteITA : dagli anni '70. in pratica l'eroina è stata portata volutamente in italia. se avete voglia guardatelo. in questo do… -