Gf Vip, Carlotta Maggiorana non sta bene: “Fatemi tornare a casa” (Di domenica 2 febbraio 2020) L’ex Miss Italia non regge più i ritmi del reality: durante una conversazione con Patrick lancia un appello al pubblico invitandolo a votarla per poter uscire dalla Casa Da tempo la marchigiana lamenta uno stato di malessere interiore per la lontananza dai suoi cari. Gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip l’hanno più volte nominata … L'articolo Gf Vip, Carlotta Maggiorana non sta bene: “Fatemi tornare a casa” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

