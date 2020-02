Fukushima “acqua radioattiva? Buttarla in mare”/ Esperti Giappone, il consiglio choc (Di domenica 2 febbraio 2020) Fukushima, il problema dell'acqua radioattiva della centrale atomica: consiglio choc da Esperti Giappone "Buttarla in mare" ilsussidiario

Corriere : «L'acqua radioattiva di Fukushima? In mare»: il consiglio al governo degli esperti giapponesi - GiacomoBartoli6 : «L'acqua radioattiva di Fukushima? Buttiamola in mare»: il consiglio al governo degli esperti giapponesi… - DanieleGreco3 : RT @Corriere: «L'acqua radioattiva di Fukushima? In mare»: il consiglio al governo degli esperti giap... -