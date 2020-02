Due pullman a fuoco a Rotondi, si indaga sulla natura delle fiamme (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRotondi (Av) – Paura nella serata di ieri per due pullman che hanno preso fuoco nel deposito mezzi a Rotondi. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Bonea per le operazioni di spegnimento. Dopo un primo sopralluogo, sembrerebbe che la natura del rogo sia doloso poichè è stato trovato del liquido infiammabile nei pressi del deposito. Sul posto, per i rilievi, il personale del Commissariato di Cerivinara. L'articolo Due pullman a fuoco a Rotondi, si indaga sulla natura delle fiamme proviene da Anteprima24.it. anteprima24

