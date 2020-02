Coronavirus, pronto l’ospedale di Wuhan costruito in 10 giorni (Di domenica 2 febbraio 2020) Sono bastate poco meno di due settimane dalle autorità cinesi per costruire un nuovo ospedale a Wuhan per il trattamento dei pazienti affetti da Coronavirus. I lavori di costruzione erano cominciati la settimana scorsa. Nell’ospedale Huoshenshan lavoreranno 1.400 medici militari, e la struttura inizierà a ricevere i pazienti a partire da domani, 3 febbraio. Construction of Wuhan's 1st special Coronavirus hospital, HuoShenShan Hospital,was completed in 6 days. The hospital with capacity for 700 to 1,000 beds,The hospital is delivered to military medics on Sunday. It will receive patients starting from Monday.#Coronavirus #HuoShenShan pic.twitter.com/dY0rviYOZq— Wu Zhigang (@iwuzhigang) February 2, 2020 Già nei giorni scorsi era diventato virale il video in cui si vedevano decine di ruspe in azione per la costruzione del nuovo ospedale. I lavori di costruzione, ... open.online

