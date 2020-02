Cina, propaganda sui contagi: "Abbiamo il record di guariti" (Di domenica 2 febbraio 2020) Luigi Guelpa Dimessi 72 pazienti, ma i morti salgono a 259 e i contagi a 12mila. Primo caso a New York. Tajani: gravi responsabilità La Cina soffre di un disturbo politico bipolare. In piena emergenza da Coronavirus, cerca di tranquillizzare il pianeta sul fatto che dalla nuova polmonite si guarisce, ma al medesimo tempo chiede aiuto al mondo per fronteggiare l'epidemia. Gli ultimi dati pubblicati dalle autorità di Pechino segnano il record di pazienti guariti: in un solo giorno 72 sarebbero usciti dall'ospedale e adesso sono in tutto 243 le persone che avrebbero superato la malattia, facendo ritorno a casa. Purtroppo i morti sono saliti a 259 (46 le vittime nelle ultime 24 ore) e il numero dei contagi sfiora i 12 mila. Il numero di pazienti in gravi condizioni è salito a 1.795, ma il governo punta su chi è guarito e pubblica quasi in via esclusiva notizie a sfondo ... ilgiornale

