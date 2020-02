Brani Sanremo 2020, Tosca canta Ho amato tutto: il testo (Di domenica 2 febbraio 2020) Grande ritorno al Festival di Sanremo per Tosca. L’artista vinse il prestigioso concorso musicale nel 1996 con un brano cantato insieme a Ron dal titolo Vorrei incontrarti fra cent’anni. La canzone in questione è ancora oggi una delle più famose del panorama italiano ma per Tosca quella non fu certo l’unica occasione di calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo. La sua ultima partecipazione risale al 2007 con Il terzo fuochista e adesso Tosca è pronta di nuovo a sorprendere tutti con un nuovo brano in gara nella categoria Big dal titolo Ho amato tutto. Andiamo allora a conoscere il testo della canzone che Tosca canterà a Sanremo 2020. Ho amato tutto, come già il titolo ci fa capire, è un brano che parla d’amore e di quanto la protagonista abbia messo il sentimento in tutto, fino alla fine della storia. Brani Sanremo 2020, Tosca canta Ho amato ... ultimenotizieflash

SanremoRai : Da oggi è disponibile “Canta Sanremo”, il filtro che vi fa salire sul palco dell’Ariston per intonare alcuni tra i… - fisco24_info : Sanremo: Gianna Nannini ospite nella serata di venerdì: Brani storici e estratto nuovo album La Differenza - CretellaRoberta : Sanremo: Gianna Nannini ospite nella serata di venerdì: Brani storici e estratto nuovo album La Differenza… -