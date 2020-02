Australian Open, Djokovic batte in finale Thiem in 5 set (Di domenica 2 febbraio 2020) Australian Open, Djokovic vince la finale battendo Thiem in 5 set Novak Djokovic fa la storia. A Melbourne ha vinto il suo ottavo Australian Open battendo in finale Dominic Thiem con il risultato di 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4. Per il serbo, che da lunedì tornerà ad essere il numero 1 al mondo, si tratta del 17esimo Slam della sua straordinaria carriera. Partenza folgorante di Djokovic che pronti via ottiene subito un break portandosi avanti per 3-0. Inaspettatamente però l’austriaco riesce a recuperare strappando il servizio al suo avversario. A vincere il primo set è alla fine il numero 2 al mondo che torna a spingere e costringe Thiem al doppio fallo: 6-4 il primo parziale. In apertura di secondo set Nole sembra girare a ritmi bassi e perde subito il servizio andando sotto 1-2. Il serbo resta comunque incollato a questa finale e sfruttando due brutti rovesci lungolinea ... tpi

