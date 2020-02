Yemen, leader Al Qaeda forse ucciso in un raid americano (Di sabato 1 febbraio 2020) Yemen, leader Al Qaeda forse ucciso in un raid americano secondo quanto riferito in queste ore da fonti del Pentagono e dell’intelligence. E’ tra i terroristi più pericolosi del pianeta, ma ora Qassim al Raymi potrebbe essere morto. Il leader di Al Qaeda in Yemen – secondo quanto riferito dal ‘New York Times’ – potrebbe … L'articolo Yemen, leader Al Qaeda forse ucciso in un raid americano proviene da www.inews24.it. inews24

Attilio54014740 : #USA #Yemen. Notizie di una possibile eliminazione USA del leader al-Qaeda in Yemen. Non confermato ancora. - MaragnoThomas : RT @guidoolimpio: Raid di un drone Usa nello Yemen: sarebbe stato ucciso il leader militare di al Qaeda, Qassem al Rimi. Con lui morti altr… - MorabitoTito : RT @guidoolimpio: Raid di un drone Usa nello Yemen: sarebbe stato ucciso il leader militare di al Qaeda, Qassem al Rimi. Con lui morti altr… -