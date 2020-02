“Vivrai per sempre”. Kobe Bryant, notte da brividi a Los Angeles: il tributo dei Lakers (Di sabato 1 febbraio 2020) La morte del grandissimo campione di basket, Kobe Bryant, e delle altre persone a bordo dell’elicottero, tra cui la figlia tredicenne, hanno sconvolto tutto il modo dello sport e non solo. La notte dedicata alla memoria del super cestista americano per la celebrazione dei Lakers è stata caratterizzata da fortissime emozioni. La squadra di Kobe è infatti scesa in campo per la prima volta dalla sua scomparsa in un vero e proprio oceano di maglie con i numeri 8 e 24, quelli di lui. Una parte dell’arena è stata contraddistinta dalla presenza di maglie numero 8, la restante metà con quelle di numero 24. A bordo campo è stato deciso di lasciare vuote allo ‘Staples Center’ di Los Angeles le due sedie sulle quali si erano seduti Bryant e Gianna lo scorso 29 dicembre. Le due maglie hanno voluto omaggiare una delle più grandi leggende dell’Nba ed appunto dei Lakers e ... caffeinamagazine

