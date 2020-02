Serie B, il menu del giorno: cosa aspettarsi dal 22esimo turno (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa regola appare piuttosto semplice, basta un errore di calcolo nel momento sbagliato e il campionato ti volta le spalle. Vale per tutti, nessuno escluso. La Serie B non perdona, lo sa bene chi quelle sbavature le ha limitate al minimo sindacale ma anche chi continua a commetterne. Nella prima categoria troviamo senz’altro il Benevento, che se ne è concesse ben poche nel suo cammino finora inarrestabile, nella seconda c’è spazio senz’altro per la Cremonese di Rastelli. Nell’anticipo della ventiduesima giornata i grigiorossi si sono prima fatti rimontare due gol dal Pisa, poi sono riusciti a riacciuffare i nerazzurri sul 3-3 ma alla fine hanno capitolato nei minuti di recupero, quando l’espulsione ingenua di Terranova ha finito per costare il 4-3 con conseguente ritorno al successo della squadra di D’Angelo, che giusto una ... anteprima24

