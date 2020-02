Serena Enardu e Pago sono tornati insieme: lei è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip (Di sabato 1 febbraio 2020) Serena Enardu è entrata nella casa per avere un confronto con Pago, i due tornano insieme e lei resta nella casa nei panni di concorrente È andata in onda ieri 31 gennaio l’ottava puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, tra le tante cose abbiamo assistito al tanto atteso confronto tra Serena Enardu e Pago. Nella casa più spiata d’Italia il cantante non ha mai smesso di pensare e parlare dell’ex fidanzata. Proprio ieri aveva manifestato il desiderio di vederla, di parlare con lei. La Enardu gli ha fatto una sorpresa entrando ancora al Grande Fratello Vip, quando lui l’ha vista l’ha subito abbracciata. Dopo poche parole Serena Enardu e Pago, entrambi molto emozionati, si sono lasciti andare a dolci baci, non si sono staccati mai. Entrambi hanno sentito molto la mancanza dell’altro, il loro atteggiamento ha ... nonsolo.tv

