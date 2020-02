Perché i leader delle Sardine hanno incontrano Toscani e Luciano Benetton?

Dal ritorno al 4-3-3 alla fiducia di Gattuso - ecco Perché Insigne è tornato leader azzurro : ecco le ragioni della positiva metamorfosi del capitano azzurro tornato leader e uomo in più della formazione campana: dal cambio tattico operato dal nuovo tecnico Gattuso, con Insigne nuovamente esterno alto nel 4-3-3 totale, passando per il diverso linguaggio del corpo mostrato in campo fino all’organizzazione corale del nuovo Napoli di Ringhio.Continua a leggere

Renzi a El Paìs : "Ecco Perché l'Italia non può avere un leader come Salvini" : Matteo Renzi non le manda a dire al leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista concessa al quotidiano spagnolo 'El Pais'. L'Italia, sottolinea il fondatore di Italia Viva, non può permettersi di essere guidata dall'ex ministro dell'Interno "le cui relazioni con la Russia non sono chiare, che attacca i soci Ue, che invoca l'odio sociale sul tema migratorio". Le prossime elezioni regionali, aggiunge poi l'ex rottamatore non influiranno ...

Renzi pungente : "Perché l'Italia non può permettersi un leader come Salvini" : L'ex rottamatore fiorentino intervistato dal quotidiano spagnolo El Paìs. E punzecchia anche il governo: "L'unico modo per...

Gli staccano un orecchio Perché gay : uno degli aggressori è leader Blocco Studentesco (CasaPound) : Uno dei cinque indagati per l'aggressione a un omosessuale avvenuta lo scorso 10 agosto a Santa Cesarea Terme è Bruno Furiosi, responsabile milanese del Blocco Studentesco, organizzazione giovanile di CasaPound Italia. Insieme agli altri Furiosi è accusato di tentato omicidio con l'aggravante dall'avere commesso il fatto agendo con crudeltà.

Giorgia Meloni - l'analisi di Piero Ignazi : Perché la leader di FdI può fregare Salvini : Il panorama della destra si sta riconfigurando. Al declino, irreversibile, di Forza Italia corrisponde non solo la crescita della Lega ma anche il rafforzamento di Fratelli d' Italia, ormai proiettata sopra il 10%. Per un certo periodo, culminato con le elezioni europee dell' anno scorso, sembrava c

Onorato : "Credo in Renzi - mi sono rivolto a Casaleggio Perché è leader nel suo settore. Non mi aspettavo favori - M5s mi ha attaccato" : "Credo nelle idee sociali di Matteo Renzi. Mi sono rivolto alla Casaleggio perché per quel tipo di lavoro sono leader in Italia". A dirlo è l'armatore Vincenzo Onorato, che tra il 2018 e il 2019 ha siglato alcuni accordi economici con le società di Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Solo che quei bonifici sono stati segnalati dell'Unità antiriciclaggio di Bankitalia e sono finiti sul tavolodella Guardia di Finanza.