Open Arms, Viminale assegna porto di Pozzallo per lo sbarco dei 363 migranti (Di sabato 1 febbraio 2020) È stato appena assegnato il porto alla nave Open Arms: i 363 migranti, salvati in mare in 5 diverse operazioni, verranno portate a Pozzallo. Il via libera per lo sbarco è arrivato in seguito all'attivazione del meccanismo europeo per la ripartizione dei migranti, come previsto dal preaccordo di Malta. fanpage

Migranti - partenze record dalla Libia. Open Arms sbarca a Pozzallo : Migranti , i dati di gennaio confermano l’aumento delle partenze dalla Libia. Il premier Conte convoca i ministri a Palazzo Chigi. ROMA – E’ di nuovo emergenza sbarchi in Italia. I dati di gennaio sui Migranti hanno confermato una crescita esponenziale delle partenze (e di conseguenza degli arrivi) dalla Libia. Secondo i numeri citati da Repubblica, nel nostro Paese sono arrivate nei primi giorni del 2020 oltre 1600 persone ...

Open Arms - Viminale assegna porto di Pozzallo per lo sbarco dei 364 migranti : È stato appena assegna to il porto alla nave Open Arms : i 363 migranti , salvati in mare in 5 diverse operazioni, verranno portate a Pozzallo . Il via libera per lo sbarco è arrivato in seguito all'attivazione del meccanismo europeo per la ripartizione dei migranti , come previsto dal preaccordo di Malta.Continua a leggere

Salvini - accuse anche su Open Arms. Il tribunale dei ministri : ignorò emergenza sanitaria : Migranti, Matteo Salvini : «Vogliono processarmi anche per la nave Open Arms. Le provano tutte per fermarmi ma non mollo». È lo stesso leader della Lega a...

Open Arms - Tribunale dei Ministri chiede processo per Salvini : Dopo il caso della nave Gregoretti, Matteo Salvini è nuovamente accusato di sequestro di persona per la vicenda della nave ong Open Arms . Gregoretti, la giunta dice sì al processo a Salvini (i voti sono tutti leghisti) La giunta per le autorizzazioni ha votato sì al processo a Salvini , ma i voti sono tutti della Lega, mentre la maggioranza ha disertato la seduta. Il Tribunale dei ...

Salvini : arrivata altra richiesta processo - per blocco Open Arms : Matte Salvini ancora nel mirino della magistratura. "Mi è arrivata un' altra richiesta di processo perché ad agosto ho bloccato lo sbarco di clandestini dalla nave di una Ong spagnola. Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai". Lo ha annunciato su Facebook lo stesso leader della Lega Matteo Salvini facendo riferimento al caso della Open Arms . "Rischio un ulteriore processo per aver ...

Migranti : caso Open Arms - Tribunale ministri - 'Salvini ha ignorato emergenza sanitaria' (3) : (Adnkronos) - Un anno e mezzo fa per il caso Diciotti, un caso analogo, il Tribunale dei ministri di Palermo dichiarò l'incompetenza territoriale e inviò gli atti a Catania, dove i colleghi decisero di mandare le carte al Senato. Qui fu votato il no all'autorizzazione a procedere per l'ex ministro.

Migranti : caso Open Arms - Tribunale ministri - 'Salvini ha ignorato emergenza sanitaria' (2) : (Adnkronos) - Le giudici del Tribunale dei ministri di Palermo hanno anche ricordato he lo stesso Salvini aveva formalizzato il suo diniego al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte assumendosi la responsabilità politica. Mentre gli allora ministri Elisabetta Trenta, alla Difesa, e Danilo Toninelli

Migranti : caso Open Arms - Tribunale ministri - 'Salvini ha ignorato emergenza sanitaria' : Palermo, 1 feb. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) -L'ex ministro Matteo Salvini, nell'agosto 2019, ha "volutamente ignorato l' emergenza sanitaria" a bordo della nave Open Arms della ong spagnola, che aveva salvato 164 persone nel Mare Mediterraneo. E' quanto scrive il Tribunale dei ministri di Pal

Nave Open Arms - nuovi guai per Salvini : procedimento in corso : nuovi guai per Matteo Salvini : richiesta di processo per i fatti della Nave Open Arms . Altro capitolo della lotta tra il leader della Lega e le Ong Dopo il caso della Nave Gregoretti, per il quale verrà processato per “sequestro di persona e abuso d’ufficio”, ora Matteo Salvini dovrà affrontare anche la grana legata alla […] L'articolo Nave Open Arms , nuovi guai per Salvini : procedimento in corso proviene da ...

Salvini è così sereno per Open Arms che accusa di complotto i giudici - La7 e Sanremo : Nella sua diretta di oggi su Facebook dove ha parlato dell’ accusa di sequestro di persona per Open Arms , Matteo Salvini è andato all’attacco di Urbano Cairo e di La7 definendo la rete televisiva un megafono del Partito Democratico e lamentandosi perché i conduttori, a suo dire, mettono sotto accusa il Capitano. Il nervosismo è derivato da due fattori, principalmente. Salvini è così sereno per il processo Open Arms che accusa di ...

Salvini "Vogliono processarmi anche per Open Arms"/ "Nuovo processo - ma non mollo" : Open Arms, nuova richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini per sequestro di persona, Leghista: "Ormai le provano tutte per fermarmi".

Migranti : Caso Open Arms - Tribunale ministri 'Salvini ha ignorato emergenza sanitaria' : Palermo, 1 feb. (Adnkronos) - L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, nell'agosto 2019, ha " ignorato l' emergenza sanitaria" sulla nave Open Arms con a bordo i naufraghi che erano stato soccorsi dalla ong spagnola . E' quanto scrive il Tribunale dei ministri di Palermo nella richiesta di autorizza

**Migranti : Caso Open Arms - Tribunale Ministri 'Non è stato atto politico ma amministrativo'** : Palermo, 1 feb. (Adnkronos) - "Non è stato un atto politico ma un atto amministrativo". Ecco perché l'ex ministro Matteo Salvini, secondo il Tribunale dei Ministri , dovrebbe andare a processo per sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio in concorso. Reati commessi dal 14 al 20 agosto 2019 "

Open Arms - Tribunale : Salvini a processo : 17.35 Sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio: per questo il Tribunale dei Ministri di Palermo chiede al Senato l'autorizzazione a procedere per Salvini ,per la vicenda della Open Arms . Ad agosto, l'ex ministro dell'Interno vietò lo sbarco ai migranti soccorsi dalla nave spagnola. Il Tribunale dei Ministri, accogliendo i rilievi dei pm, ribadisce l'obbligo di prestare soccorso,indicare un porto sicuro,e definisce non politico ma ...

Migranti : Caso Open Arms - Tribunale ministri ‘Salvini ha ignorato emergenza sanitaria’ : Palermo, 1 feb. (Adnkronos) – L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, nell’agosto 2019, ha “ignorato l’emergenza sanitaria” sulla nave Open Arms con a bordo i naufraghi che erano stato soccorsi dalla ong spagnola . E’ quanto scrive il Tribunale dei ministri di Palermo nella richiesta di autorizzazione a procedere per il leader della Lega. Ad agosto era stato il Procuratore capo di ...

AnnalisaChirico : Con i migranti in arrivo su Open Arms, dal primo gennaio 2020 siamo a 1648 sbarchi, una cifra 8 volte superiore a q… - LegaSalvini : Nuova richiesta di processo, questa volta per la nave Ong Open Arms. È davvero il mondo al contrario. Tutti con te,… - LegaSalvini : ++ #SALVINI, ALTRA RICHIESTA DI PROCESSO PER IL CASO OPEN ARMS: 'VOGLIONO FERMARE ME E INTIMORIRE VOI' ++ -