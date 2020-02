Minori violenti, presi accoltellatori e i rivoltosi del ‘Buvero’ (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I Carabinieri della Stazione di Napoli Borgoloreto – a seguito di una serrata attività d’indagine coordinata dalla Procura dei Minori di Napoli hanno deferito in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate in concorso quattro ragazzi di età compresa tra i 15 e i 16 anni che, nel tardo pomeriggio dello scorso 16 gennaio, su corso Garibaldi, per futili motivi, hanno ferito con un coltello un giovane sedicenne napoletano mentre stava tornando a casa dopo gli allenamenti di calcio. I Carabinieri sono partiti dall’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona riconoscendo uno degli aggressori, cl. 2004, originario del Borgo Sant’Antonio Abate. Perquisita la sua abitazione, hanno trovato i vestiti da lui indossati il giorno del reato. L’attività info-investigativa condotta dai Carabinieri operanti sul ... anteprima24

Diana26278604 : @braveheartmmt @KellerZoe Tolti rapporti violenti, abusanti, contro minori ed incapaci (es. Disabili), e tolto l'ab… - braveheartmmt : @Diana26278604 @KellerZoe Tolti i rapporti violenti, quelli dei minori, Il resto sono cazzate che non giustificano… -