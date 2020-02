Kiki - Consegne a domicilio, su Netflix in streaming da oggi (Di sabato 1 febbraio 2020) Kiki - Consegne a domicilio arriva su Netflix dal 1 febbraio 2020: disponibile in streaming uno dei film più amati dai fan dello studio Ghibli! Kiki Consegne a domicilio arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di febbraio 2020: sullo schermo uno dei film d'animazione giapponese più amati dai fan, uno dei lavori di Hayao Miyazaki arrivati in forte ritardo nel nostro paese. Infatti il primo doppiaggio italiano, realizzato da Buena Vista International, risale al 2002: la sceneggiatura si basa sui dialoghi giapponesi, invece la colonna sonora è un misto tra quella internazionale giapponese e diverse aggiunte di musiche ed effetti sonori, comprese le due tracce cantate e doppiate, dal titolo Volare in alto e Voglio volare. Nel 2010, al Festival Internazionale del Film ... movieplayer

