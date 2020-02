Haaland altra doppietta con il Borussia: ha segnato 7 gol in 3 partite in Bundesliga (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Borussia Dortmund ha battuto 5-0 l'Union Berlino, gol di Sancho, Reus, Witsel e Haaland, autore di una doppietta. Il norvegese in tre partite di Bundesliga ha realizzato 7 gol (due doppiette e una tripletta). Haaland ha giocato appena 136 minuti e ha una media gol incredibile perché segna una rete ogni diciannove minuti. fanpage

capuanogio : Intanto #Haaland mette un'altra doppietta (in 77 minuti in campo). Con il @BVB fanno 7 gol in 146' (uno ogni 21') e… - MarioNocera888 : RT @capuanogio: Intanto #Haaland mette un'altra doppietta (in 77 minuti in campo). Con il @BVB fanno 7 gol in 146' (uno ogni 21') e in stag… - nocontexcalcio : Sancho ed #Haaland in un altra epoca sarebbero al Milan, non adesso, ma tra qualche anno quando toccherà loro alzare i trofei che meritano. -