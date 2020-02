Cosenza, nigeriano aggredisce madre con figlia in braccio e militari (Di sabato 1 febbraio 2020) Federico Garau Fortemente intenzionato a recuperare del denaro, quantomeno quello inserito nel carrello della donna, lo straniero l'ha spintonata, e poi ha preso a pugni il marito intervenuto in difesa della vittima e della bimba di soli 10 mesi che teneva in braccio. Necessaria una sedazione in caserma Ha aggredito una coppia di genitori appena usciti da un supermercato con in braccio la figlioletta di soli 10 mesi, poi si è scagliato contro i carabinieri del comando di Rogliano (Cosenza), costretti ad utilizzare lo spray urticante, infine ha creato danni anche in caserma, spingendo gli stessi militari a richiedere l'intervento del 118. Il responsabile è un 19enne nigeriano, che si trova al momento dietro le sbarre del carcere di Cosenza, e dovrà rispondere dell'accusa di tentata estorsione e lesioni personali, oltre che di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Come ... ilgiornale

