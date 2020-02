Conferenza stampa Gotti: «Affrontare l’Inter fa accendere la scintilla» (Di sabato 1 febbraio 2020) Conferenza stampa Gotti: le parole dell’allenatore dell’Udinese alla vigilia della sfida contro l’Inter Luca Gotti ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter in programma domani sera. Queste le parole del tecnico dell’Udinese. INTER – «Affronteremo un avversario di grande livello e blasone, questo deve aiutarci a mettere in campo il 100% delle motivazioni fin dall’inizio del match. Partite come questa possono accendere la scintilla». PUNTI DEBOLI INTER – «Ogni partita di Serie A ha delle difficoltà e degli equilibri. Se guardiamo all’Inter, dopo un primo tempo dominato a Lecce, è stata ripresa da una squadra che lotta per non retrocedere. Questo fa capire bene quanto sia alto il livello del nostro campionato». MERCATO – «Sono usciti dei ragazzi che in questi mesi si sono impegnati tantissimo, ma non ... calcionews24

