Conferenza stampa Gasperini | «Dobbiamo spingere con continuità»

Udinese-Inter - la Conferenza stampa di Antonio Conte : Udinese-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte: “Siamo soddisfatti per la semifinale di Coppa Italia, la squadra è pronta per il campionato”. Alla vigilia della sfida contro l’Udinese, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa ai microfoni dei giornalisti (di seguito le partite del prossimo turno del campionato di Serie A). Udinese-Inter, la conferenza stampa di Antonio ...

Conferenza stampa Pioli : «Mercato? Fatti inserimenti d’esperienza» : Conferenza stampa Pioli, ecco le parole dell’allenatore del Milan per presentare la partita di San Siro contro il Verona di Juric Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la gara dei suoi contro il Verona. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero: MERCATO – «Sono felice che sia finito, siamo rimasti concentrati sul nostro lavoro, e sono state fatte le cose giuste. Abbiamo un gruppo ...

Conferenza stampa Sarri : “Fiorentina pericolosa. Emre Can? Normale…” : Conferenza stampa Sarri – Juventus che deve tornare alla vittoria. Il ko contro il Napoli costa ai bianconeri un allungo in classifica che poteva iniziare a definire la corsa scudetto. Adesso con l’Inter a -3 e la Lazio potenzialmente a -2, i bianconeri hanno il loro destino nelle proprie mani. Sono padroni del loro campionato. Sarri, come ogni vigilia che si rispetti, parlerà in Conferenza stampa all’Allianz Stadium. Pochi ...

Conferenza stampa Conte : «Ciclo di gare? Si affronta incrociando le dita» : Conferenza stampa Conte, ecco le parole dell’allenatore dell’Inter alla vigilia della partita in trasferta contro l’Udinese Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro: MERCATO – «Sono Contento sia terminato. Ho sempre detto cosa sarebbe successo, vendiamo un giocatore e ne prendiamo ...

Conferenza stampa Sarri : «Gol subiti? Devono farci riflettere» : Conferenza stampa Sarri, ecco le parole dell’allenatore della Juve per presentare il lunch match di domani contro la Fiorentina Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato in Conferenza stampa per presentare il lunch match di domani contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del tecnico: FIORENTINA – «Difende con aggressività, soffocando gli spazi agli avversari. Ha giocatori di accelerazione e di gamba. I risultati delle ultime ...

Conferenza stampa Juric : «Sarebbe un peccato accontentarsi» : Conferenza stampa Juric, ecco le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona per presentare la gara contro il Milan Il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita dei suoi contro il Milan. Ecco le dichiarazioni del tecnico: MERCATO – «Sul mercato di riparazione non mi piace fare troppo casino, se la squadra va bene cerchi di sostituire chi non gioca con chi pensi ...

Conferenza stampa Ranieri : «Mi aspetto un Napoli gagliardo» : Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico della Sampdoria (Francesca Faralli, inviata a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli: «Mi aspetto un avversario gagliardo. È determinato, ha trovato nuova linfa con Gattuso. Ha battuto Juventus e Lazio. Mi aspetto una battaglia. Un incontro tirato per tutto l’arco della partita. Mai fidarsi del Napoli, ma ...

Conferenza stampa Semplici : «Mercato? Fatte delle buone cose» : Conferenza stampa Semplici, ecco le parole dell’allenatore della Spal per presentare la partita di domani contro la Lazio Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni del tecnico ferrarese: MERCATO – «Abbiamo fatto buone cose. In uscita sono state Fatte trattative importanti, abbiamo lavorato bene e abbiamo valorizzato giocatori che andranno ...

Conferenza stampa Nicola : «Contento che Criscito sia rimasto. Vogliamo salvarci» : Conferenza stampa Nicola, le parole del tecnico del Genoa in vista del match contro l’Atalanta di Gasperini Sarà un match molto difficile quello di domani del Genoa contro l’Atalanta. La squadra di Nicola ha bisogno di risalire la classifica e quindi di punti. Queste le parole del tecnico nella consueta Conferenza stampa della vigilia. «Sono contento che Mimmo sia ancora qui, lui sa come la penso su questa vicenda. Può giocare nel ...

Savoia-Cittanovese : le dichiarazioni di Parlato in Conferenza stampa : Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Parlato: “Affrontiamo la Cittanovese come abbiamo sempre affrontato le partite in questo periodo: con grande attenzione e concentrazione. Non possiamo permetterci il minimo errore. Chiaramente, nella testa dei ragazzi può passare ciò che è successo in passato, nella sfida dell’andata, ma dobbiamo pensare, principalmente, a domenica. – 5 dal Palermo? Non dobbiamo ragionare sulla ...

Mourinho si è auto-intervistato in Conferenza stampa : José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha intrattenuto scherzosamente i giornalisti poco prima della consueta conferenza stampa che precede il turno di campionato. Il Tottenham giocherà domani in casa contro il Manchester City, per la venticinquesima giornata di Premier League. A poche ore dalla fine della sessione invernale di calciomercato, l’allenatore portoghese ha provato a intuire quali sarebbero state le domande dei ...

Conferenza stampa Iachini : «Con la Juve proveremo a fare l’impresa» : «Abbiamo lavorato con logica e strategia, prendendo giocatori pronti adesso ma anche in vista futura, come Kouamé e Amrabat. La società voleva fare qualcosa in più, ma anche per colpa non nostra non ci siamo riusciti. Ora però pensiamo al campo». «Per Firenze, quella contro la Juventus è sempre una gara importante. Siamo in emergenza ma voglio giocarmi la partita, serviranno organizzazione e coraggio. Igor è un difensore con potenzialità, può ...

Torino - annullata la Conferenza stampa della vigilia di Mazzarri : Torino, annullata la conferenza stampa della vigilia di Mazzarri: il tecnico granata non parlerà in vista della trasferta di Lecce Il Torino non parla. E così oggi, alla vigilia della trasferta a Lecce, Walter Mazzarri non si presenterà davanti ai microfoni per la tradizionale conferenza stampa. La squadra granata da lunedì è in ritiro e, da Novarello, partirà direttamente per il Salento. All’indomani dell’eliminazione dalla Coppa ...

Show in Conferenza stampa - Mourinho si intervista da solo (VIDEO) : Il re delle conferenze stampa porta a casa un altro Show da antologia. José Mourinho intervista José Mourinho. Così certo che le prime domande della conferenza prima di Tottnham-City sarebbero state sul mercato, il tecnico ha preso la parola e… le domande se le è fatte da solo. “Ti aspetti qualche acquisto da qui alla fine del calciomercato? No, nessuno”, si è domandato tra le risate generali. “Passiamo alla seconda domanda adesso o alla ...