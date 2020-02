Ciclismo, Liane Lippert vince la Cadel Evans Great Ocean Road Race femminile 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) È Liane Lippert la vincitrice della Cadel Evans Great Ocean Road Race femminile 2020. La tedesca, in forza al Team Sunweb, si aggiudica dunque la prima tappa dello Women’s World Tour 2020: il successo odierno in quel di Geelong (Australia) costituisce di gran lunga il traguardo più prestigioso raggiunto nella sua carriera. Secondo posto per Arlenis Sierra (Astana), terza piazza per Amanda Spratt (Mitchelton-Scott). La corsa è caratterizzata dai temporali, che di certo non rendono più agevoli per le atlete i 121 chilometri da percorrere lungo le strade austraLiane. Sono in cinque a prendere la leadership della gara, tentando la fuga: Silvia Valsecchi, Minke Bakker, Maaike Boogard, Jade Wiel e Madeline Wright. Il gruppetto di testa riesce a guadagnare più di 3′ di vantaggio sulle inseguitrici, ma il gap diminuisce pian piano fino ad essere completamente annullato a circa 20 km ... oasport

