Chievo-Venezia e Juve Stabia-Perugia, Serie B: pronostici (Di sabato 1 febbraio 2020) Chievo-Venezia e Juve Stabia-Perugia sono due partite della ventiduesima giornata di Serie B in programma domenica, si giocano alle 15: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta streaming. Chievo – Venezia domenica ore 15:00 Nel corso del calciomercato di riparazione il Chievo è rimasto a guardare e questo potrebbe rappresentare un problema in ottica promozione in Serie A. La rincorsa verso i playoff sarà più complicata per l’allenatore Marcolini. Sono arrivati solo Renzetti, Morsay e Ongenda, di contro sono partiti Brivio, Pucciarelli e Rodriguez. Il Venezia ha provato a fare qualcosa in più per migliorare l’attuale classifica abbastanza precaria. Sono stati ingaggiati Molinaro, Firenze, Longo e Monachello, mentre sono stati ceduti Bocalon e Di Mariano. Chievo-Venezia: il pronostico Il Chievo dovrebbe evitare la ... ilveggente

