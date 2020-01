The Crown si chiuderà con la quinta stagione: Imelda Staunton sarà la Regina (Di venerdì 31 gennaio 2020) Proprio mentre la Casa Reale britannica sforna una serie di vicende da cui sarebbe possibile trarre chissà quanti altri episodi, arriva la notizia che The Crown finirà con la quinta stagione. Non sei, quindi, come inizialmente previsto dal suo creatore Peter Morgan, ora al lavoro sui nuovi episodi che chiuderanno la storia della vita della Regina Elisabetta II, a cui hanno prestato il volto prima Claire Foy e poi Olivia Colman.A proposito delle interpreti della protagonista, l'annuncio di Netflix sulla quinta ed ultima stagione di The Crown è stato affiancato dalla comunicazione che per il gran finale nei panni della Regina ci sarà Imelda Staunton, vincitrice della Coppa Volpi al Festival di Venezia del 2004 e candidata all'Oscar per "Il segreto di Vera Drake", ma anche volto noto ai fan di Harry Potter, nella cui saga ha interpretato Dolores Umbridge, e di recente anche nel film di ... blogo

