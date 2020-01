Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come Il post elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria pesino soprattutto sul destino del Movimento 5 Stelle, che continua a perdere voti. Il crollo dei grillini va di pari passo con la crescita di Fratelli d'Italia. La differenza tra i due partiti ormai è inferiore ai tre punti percentuali.Stabili gli altri partiti con la Lega sempre sopra il 30%.L'ultimo sondaggio è di:- Supermedia Youtrend per Omnibus del 31 gennaioLega - 30,7% (-0,1% rispetto al 16 gennaio)Pd - 18,7% (-0,3%)M5S - 15% (-0,7%)FdI - 11,3% (+0,6%)FI - 6,5% (-0,1%)Italia Viva - 4,4% (=)- Emg per Agorà del 30 gennaioLega - 30,1% (-0,1% rispetto al 23 gennaio)Pd - 21,1% (+1,1%)M5S - 14,3% (-0,9%)FdI - 11,5% (+0,3%)FI - 6,1% (-0,4%)Italia Viva - 5,1% (=)- Ixe, per Cartabianca del 28 gennaioLega - 28,2% (-0,4% rispetto al 21 gennaio)M5S ... panorama

romeoagresti : #Juventus, definiti gli ultimi dettagli con il Verona per #Wesley: giocherà con l’Under 23 // Done Deal: Wesley joi… - emergenzavvf : #30gennaio 18:00, due squadre di #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere gli ultimi focolai d’#incendio al pia… - Corriere : L’Italia ferma i voli con la Cina, ma gli ultimi aerei stanno arrivando -