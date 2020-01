Giorgetti punge Matteo Salvini: “Dopo l’Emilia la Lega è sotto una slavina che potrebbe staccarsi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) La spallata, tanto auspicata, in casa leghista non c’è stata. Le elezioni in Emilia Romagna non sono andate come Matteo Salvini voleva. Una vittoria in Emilia avrebbe portato nuovo ossigeno nel centrodestra e soprattutto molto prestigio a Matteo Salvini. Ma così non è stato. Forse Salvini ha commesso un unico errore, concentrare una campagna elettorale troppo su se stesso. Forse perché lo stesso Matteo Salvini si era accorto che Lucia Borgonzoni era, in una regione governata da 70 anni dalla sinistra, un candidato molto debole. Giancarlo Giorgetti ha voluto analizzare la sconfitta in Emilia: “Comprendo che Matteo abbia voluto fare a modo suo, giocando se stesso, quindi giocandosi tutto”. Il numero due della Lega ha voluto precisare però che: “Il declino della classe politica di pari passo con il declino della classe dirigente. In questo contesto, i ... baritalianews

