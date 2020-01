Emre Can saluta la Juventus: «È stato un onore» (Di sabato 1 febbraio 2020) L’ex centrocampista della Juventus Emre Can ha espresso le prime considerazioni dopo il trasferimento al Borussia Dortmund Emre Can ha ringraziato la Juventus dopo il trasferimento al Borussia Dortmund: «Voglio dire grazie a tutta la Juventus per il supporto. Ai miei compagni di squadra, allo staff e a tutti dietro le quinte. È stato un onore rappresentare questo grande club e porterò i ricordi nel mio cuore. Grazie mille. Forza Juve». Sulla sua nuova avventura: «Penso che la squadra abbia un grande potenziale e possa vincere qualcosa. Sono convinto di poterli aiutare e non vedo l’ora di giocare di fronte a questi tifosi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

romeoagresti : #Juventus, è fatta: #EmreCan passa al #BorussiaDortmund in prestito con obbligo di riscatto. Domani mattina le visi… - romeoagresti : #Juventus: #EmreCan è arrivato a Dortmund per sottoporsi alle visite mediche con il #BVB // Emre Can has arrived in… - GoalItalia : Emre Can andrà al Borussia Dortmund, affare chiuso con la Juventus: prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni ??… -