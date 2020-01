Coronavirus: “Sistemi sanitari in tilt con elevato numero di casi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Secondo un editoriale su Lancet, che uscirà domani firmato dal caporedattore Richard C. Horton, il Coronavirus cinese potrebbe mettere in grave difficoltà anche i sistemi sanitari dei Paesi occidentali “ad alto reddito e con sistemi tecnicamente avanzati“, che potrebbero fare “fatica a fornire l’assistenza necessaria a un numero potenzialmente elevato di pazienti con gravi complicanze del 2019-nCoV“. La polmonite virale causata da 2019-nCoV “può essere estremamente grave“L'articolo Coronavirus: “Sistemi sanitari in tilt con elevato numero di casi” Meteo Web. meteoweb.eu

